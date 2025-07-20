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Камилла Рахимова — Варвара Лепченко, результат матча 20 июля, счёт 2:0, квалификация турнира в Вашингтоне

Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Вашингтоне
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69-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). На старте она обыграла представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лепченко четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

За выход в основную сетку соревнований в Вашингтоне Камилла Рахимова поспорит с американкой Клерви Нгуну (191-я в рейтинге).

Напомним, действующей чемпионкой турнира является испанка Паула Бадоса.

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