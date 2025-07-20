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Анна Блинкова — Александра Саснович, результат матча 20 июля, счёт 0:2, квалификация турнира в Вашингтоне

Блинкова не смогла выйти в финал квалификации в Вашингтоне, уступив Саснович
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79-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). На старте она проиграла 92-й ракетке мира из Беларуси Александре Саснович со счётом 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась ровно 2 часа. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Саснович четыре эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в основную сетку турнира в Вашингтоне Александра Саснович поспорит с американкой Кэролайн Доулхайд.

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