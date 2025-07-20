Ирина Бегу выиграла титул в Яссах, победив в финале Тайхман

110-я ракетка мира румынская теннисистка Ирина Бегу одержала победу на грунтовом турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В финале она обыграла швейцарку Хиль Тайхман (102-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 7:5.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Бегу выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Тайхман ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Титул в Яссах стал шестым в карьере Бегу в одиночном разряде и первым с 2022 года. В мировом рейтинге она поднимется на 82-ю строчку.