Ирина Бегу выиграла титул в Яссах, победив в финале Тайхман
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110-я ракетка мира румынская теннисистка Ирина Бегу одержала победу на грунтовом турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В финале она обыграла швейцарку Хиль Тайхман (102-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 7:5.
Яссы. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 17:40 МСК
102
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
0 : 2
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110
Ирина Бегу
И. Бегу
Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Бегу выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Тайхман ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Титул в Яссах стал шестым в карьере Бегу в одиночном разряде и первым с 2022 года. В мировом рейтинге она поднимется на 82-ю строчку.
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