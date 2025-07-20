Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Торонто — Marca

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на турнире категории ATP-1000 в Торонто (Канада). Об этом сообщает Marca.

«Алькарас прислушался к своему организму и в первую очередь посвятит время отдыху, чтобы подойти в наилучшей форме к US Open — последнему турниру «Большого шлема» сезона, который пройдёт с 24 августа по 7 сентября», — говорится в источнике.

«Мастерс» в Торонто состоится с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Ранее с турнира в канадском Торонто снялись итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович и британец Джек Дрейпер.