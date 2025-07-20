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«Впервые выступаю с речью, поэтому наберитесь терпения». Буассон — о победе в Гамбурге

«Впервые выступаю с речью, поэтому наберитесь терпения». Буассон — о победе в Гамбурге
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63-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон после победы на турнире категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) обратилась к своей команде, организаторам и сопернице Анне Бондарь из Венгрии, которую в финале обыграла со счётом 7:5, 6:3.

Гамбург (ж). Финал
20 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Анна Бондарь
77
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Лоис Буассон
63
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Я впервые выступаю с речью, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Поздравляю Анну с невероятной неделей, надеюсь, ты победишь в парном разряде. Хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение, потому что без него меня бы здесь не было. Хочу поблагодарить всех, кто делает этот турнир таким приятным. Все были очень добры, отзывчивы и внимательны. Один из моих физиотерапевтов, который сейчас со мной, помогает мне поддерживать форму, что не всегда легко. Спасибо всем, кто рядом, думаю, мы хорошо поработали. Просто скажу Danke (спасибо)», — приводит слова Буассон We Love Tennis.

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