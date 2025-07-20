Грикспор рассказал, почему играть с Алькарасом сложнее, чем с Синнером

29-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор объяснил, почему, по его мнению, со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом сложнее играть, чем с лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

«Лично у меня всегда было больше шансов против Синнера, чем против Алькараса. С Синнером понятно, чего ожидать. Он играет невероятно хорошо, лучший игрок в мире. Но в то же время у него нет тех умений и игры у сетки, которые есть у Алькараса. У него нет дроп-шота. У него нет резаного бэкхенда. То, что делает Карлос, просто невероятно. Синнер на невероятном уровне, но я думаю, что у Алькараса чуть больше вариантов. И думаю, что если Карлос немного нестабилен, то, возможно, потому что он не использует правильные опции в нужный момент. Но с другой стороны, когда он в сложной ситуации, думаю, может играть намного лучше. Считаю, что Алькарас может достигнуть более высокого уровня, чем Синнер. Он более универсален, чем Янник. Но что бы ни делал Синнер, он лучший в мире в этой области», — приводит слова Грикспора The Tennis Gazette.