«Антидопинговая система сломана». Британская теннисистка — о дисквалификации на 4 года

Бывшая 145-я ракетка мира британская теннисистка Тара Мур высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Последние три с половиной года разбили меня на множество осколков. Пока моя семья и друзья пытались собрать меня по кусочкам, они склеили меня воедино, превратив в другого человека. Мне не нужна комиссия, чтобы убедиться в моей невиновности. Я знаю свою честность и знаю, что невиновна. Думаю, все, кто пережил со мной последние пару лет, понимают, насколько субъективен этот процесс.

Я была аутсайдером. Моя жизнь, какой я её знала, была отнята у меня, потому что организации и люди у власти не смогли поступить правильно. Возможно, они лишили меня возможности бороться на корте, но моя борьба ещё не окончена, ни для меня, ни для других, подобных мне.

Антидопинговая система сломана. Я тому подтверждение. Нам нужно её исправить. Не для меня, потому что уже слишком поздно, а для будущих игроков, которые окажутся в такой же печальной ситуации. Мне ещё многое предстоит сказать, когда придёт время», — написала Мур на личной странице в соцсетях.