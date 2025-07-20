Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бьянка Андрееску обыграла Бронцетти в финале Кубка Хопмана — 2025

Бьянка Андрееску обыграла Бронцетти в финале Кубка Хопмана — 2025
Комментарии

Победительница US Open — 2019, 185-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску одержала победу над 64-м номером мирового рейтинга итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти в финале Кубка Хопмана — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Андрееску выполнила четыре подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Бронцетти ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Кубок Хопмана — 2025 проходит с 16 по 20 июля в итальянском Бари. В турнире принимают участие шесть сборных — Канада, Хорватия, Франция, Греция, Италия и Испания.

Материалы по теме
Янник Синнер, Новак Джокович и Джек Дрейпер снялись с «Мастерса» в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android