Бьянка Андрееску обыграла Бронцетти в финале Кубка Хопмана — 2025

Победительница US Open — 2019, 185-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску одержала победу над 64-м номером мирового рейтинга итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти в финале Кубка Хопмана — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Андрееску выполнила четыре подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Бронцетти ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Кубок Хопмана — 2025 проходит с 16 по 20 июля в итальянском Бари. В турнире принимают участие шесть сборных — Канада, Хорватия, Франция, Греция, Италия и Испания.