«Она заслужила право на это». Директор турнира в Вашингтоне — об уайлд-кард Винус Уильямс

Директор турнира в Вашингтоне Марк Эйн рассказал, как семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс обратилась к нему за уайлд-кард на соревнования.

«Она сказала: «Привет, если я захочу сыграть в турнире этим летом, ты меня возьмёшь?» И каждые пару месяцев мы созванивались, проверяли, как идут дела. А две недели назад она сказала: «Я готова». Знаю, что у неё есть искреннее желание продолжать искать возможности для игры. Если это то, чего ей хочется, она заслужила право на это. Она долгое время была заметной фигурой в Вашингтоне. Участвовала в местных благотворительных организациях, была вовлечена в наше сообщество. И не думаю, что она закончила с желанием быть на корте и делать то, что она любит всю жизнь», — приводит слова Эйна официальный сайт WTA.