Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хенмэн — о Синнере и Алькарасе: задача других — попытаться вмешаться в их соперничество

Хенмэн — о Синнере и Алькарасе: задача других — попытаться вмешаться в их соперничество
Комментарии

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о соперничестве итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Алькарас уже выиграл пять ТБШ, Синнер — четыре. Если посмотреть на таких великих чемпионов, как Эдберг, Беккер и Макинрой, а также Коннорс и Агасси, они выиграли шесть, семь и восемь турниров и они настоящие легенды этого вида спорта».

Внезапно мы задаёмся вопросом: «А возьмёт ли Алькарас 15 или 20?» Конечно, это безумие, но они феноменальные игроки. Думаю, это соперничество будет мотивировать их и подталкивать друг друга к дальнейшему совершенствованию игры. И задача других теннисистов — попытаться вмешаться в этот разговор», — приводит слова Хенмэна Tennis365.

Материалы по теме
Янник Синнер, Новак Джокович и Джек Дрейпер снялись с «Мастерса» в Торонто
Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Торонто — Marca
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android