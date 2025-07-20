Хенмэн — о Синнере и Алькарасе: задача других — попытаться вмешаться в их соперничество

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о соперничестве итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Алькарас уже выиграл пять ТБШ, Синнер — четыре. Если посмотреть на таких великих чемпионов, как Эдберг, Беккер и Макинрой, а также Коннорс и Агасси, они выиграли шесть, семь и восемь турниров и они настоящие легенды этого вида спорта».

Внезапно мы задаёмся вопросом: «А возьмёт ли Алькарас 15 или 20?» Конечно, это безумие, но они феноменальные игроки. Думаю, это соперничество будет мотивировать их и подталкивать друг друга к дальнейшему совершенствованию игры. И задача других теннисистов — попытаться вмешаться в этот разговор», — приводит слова Хенмэна Tennis365.