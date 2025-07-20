«Не задаю таких вопросов». Винус Уильямс — о том, может ли Серена сыграть на турнирах WTA

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, что ей было бы ещё приятнее выступать на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США), если бы вместе с ней была её сестра, 23-кратная победительница мэйджоров Серена Уильямс.

«Я постоянно говорю своей команде: единственное, что могло бы сделать это ещё лучше, — если бы она была здесь. Мы всегда делали всё вместе, так что, конечно, я по ней скучаю. Но если она вернётся, я уверена, она вам всем это сообщит. Не знаю, что она собирается делать. Не задаю таких вопросов. Мы всегда попадали по мячу, потому что это — кто мы есть. Мы всегда играем. Она может взять шестимесячный перерыв, а потом всё равно попадает идеально. Такому таланту не научишь. Она просто великолепна», — приводит слова Уильямс Yahoo Sports.