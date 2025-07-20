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«Очень легко сказать что-то не в тему и неверно». Винус Уильямс — о СМИ

«Очень легко сказать что-то не в тему и неверно». Винус Уильямс — о СМИ
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, что за время выступлений на телевидении у неё развилось особое уважение к СМИ.

«Очень легко сказать что-то не в тему и неверно, и я поняла это, когда вела прямой эфир на телевидении. Я думала, что должна быть осторожна, чтобы ничего не сказать неправильно и не быть слишком упрямой, потому что у меня много разных мнений. Правда, многие из них, вероятно, необоснованны, так что я рада, что вышла из этого без того, чтобы меня «отменили»!» — приводит слова Уильямс Punto de Break.

Винус Уильямс выступит на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. На старте соревнований она сыграет со своей соотечественницей Питон Стирнс.

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