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Тревизан: любой, кто обвиняет Синнера в скучной игре, никогда не брал в руки ракетку

Тревизан: любой, кто обвиняет Синнера в скучной игре, никогда не брал в руки ракетку
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Бывшая 18-я ракетка мира итальянская теннисистка Мартина Тревизан высказалась о стиле игры своего соотечественника, четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

«Любой, кто обвиняет его в скучной игре, вероятно, никогда не брал в руки ракетку, потому что наблюдать за игрой Янника, видеть, как он превращает самые сложные движения в простые, — это радость для глаз и сердца. И я говорю это не только как болельщик, но и как профессионал, который знает, что некоторые удары слева с задней линии — это пощёчина законам физики», — приводит слова Тревизан We love tennis.

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