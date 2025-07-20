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Янник Синнер высказался о снятии с «Мастерса» в Торонто

Янник Синнер высказался о снятии с «Мастерса» в Торонто
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выступил с обращением к канадским болельщикам после снятия с «Мастерса» в Торонто.

«Мне очень грустно, что я не смогу играть в Торонто, особенно потому, что у меня остались такие тёплые воспоминания о матчах в Канаде. Победа здесь два года назад стала для меня началом поистине особенного момента, но после разговора с командой я принял решение взять время на восстановление. С нетерпением жду возвращения в Канаду и Торонто в будущем, чтобы сыграть перед этими замечательными болельщиками», — приводит слова Синнера Eurosport.it.

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