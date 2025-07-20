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«Чувствовал давление». Лопес объяснил, почему играть с Джоковичем сложнее, чем с Надалем

«Чувствовал давление». Лопес объяснил, почему играть с Джоковичем сложнее, чем с Надалем
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Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес объяснил, почему ему было сложнее играть против серба Новака Джоковича, чем против соотечественника Рафаэля Надаля.

«У Джоковича есть одна особенность: против него никогда не знаешь, куда бить. С Рафаэлем в какой-то момент я думал: «Хорошо, я подаю, а потом, когда играю с задней линии, сильно бью своим форхендом ему под бэкхенд и действую агрессивно». С Джоковичем никогда не возникает ощущения, что ты контролируешь розыгрыш. Контроль над матчем всегда у другой стороны, потому что между его форхендом и бэкхендом нет разницы — не знаешь, куда бить мяч. Я был одним из лучших подающих в туре, но против него всегда чувствовал дополнительное давление. Рафа был очень хорош, но против него у тебя было гораздо больше времени», — приводит слова Лопеса Tennis365.

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