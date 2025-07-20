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Флавио Коболли обыграл Оже-Альяссима в рамках финального поединка Кубка Хопмана — 2025

Флавио Коболли обыграл Оже-Альяссима в рамках финального поединка Кубка Хопмана — 2025
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19-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли обыграл 28-го номера рейтинга ATP канадца Феликса Оже-Альяссима в финале Кубка Хопмана — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:5, 1:0 [10:8].

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Коболли выполнил пять подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Ранее Бьянка Андрееску обыграла Лючию Бронцетти. Таким образом, победители Кубка Хопмана — 2025 определятся в решающем матче формата смешанного парного разряда.

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