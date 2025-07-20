«Что будет дальше — кто знает?» Винус Уильямс — о своём будущем в теннисе

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о своём будущем в теннисе.

«Пока я просто здесь, а что будет дальше — кто знает? Возможно, будет что-то большее… Но сейчас я сосредоточена только на этом. Не играла целый год. Нет сомнений, что я умею играть в теннис, но, конечно, чтобы вернуться к матчам, нужно время, чтобы войти в ритм. Определённо чувствую, что сыграю хорошо. Я всё тот же игрок. Мощно бью. Это мой стиль», — приводит слова Уильямс AP News.

Винус Уильямс выступит на турнире WTA впервые с марта 2024 года. На старте «пятисотника» в Вашингтоне она сыграет со своей соотечественницей Питон Стирнс.