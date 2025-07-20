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Иванишевич раскрыл, как Циципас отреагировал на острую критику в свою сторону

Иванишевич раскрыл, как Циципас отреагировал на острую критику в свою сторону
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Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич рассказал, как греческий теннисист Стефанос Циципас воспринял публичную критику насчёт своей физической и игровой формы.

«Это его немного задело, потому что, когда задеваешь самолюбие любого теннисиста, спортсмена, ему не нравится такая критика. Я всё равно ему сказал, что теннис — это индивидуальный вид спорта. Чтобы играть на корте, нужно быть готовым физически и морально. На Уимблдоне он не был готов ни морально, ни физически. Проблемы со спиной, миллион других проблем. Так что это долгий путь, волшебной палочки нет, волшебного трюка нет, нужно работать», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.

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