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«Она настоящая легенда». Александр Зверев рассказал, что хотел бы сыграть со Штеффи Граф

«Она настоящая легенда». Александр Зверев рассказал, что хотел бы сыграть со Штеффи Граф
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, с кем хотел бы сыграть.

«Я играл и против Роджера Федерера, и вместе с ним. Играл с ним в паре и одиночно. Это была моя мечта в детстве, конечно. Играть с ним в паре было чем-то сюрреалистичным. С удовольствием бы сыграл со Штеффи Граф. Это было бы так здорово. Она настоящий герой, настоящая легенда. Мне бы очень хотелось получить этот опыт, сыграть против неё или вместе с ней», — приводит слова Зверева The Tennis Gazette.

Александр Зверев выступит на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Ранее от участия отказались Янник Синнер, Карлос Алькарас, Джек Дрейпер и Новак Джокович.

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