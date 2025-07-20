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Александр Зверев — о карьере: турнир «Большого шлема» пока отсутствует, но я верю

Александр Зверев — о карьере: турнир «Большого шлема» пока отсутствует, но я верю
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что бы выбрал: долгую и успешную карьеру или титул «Большого шлема».

«Чувствую, что у меня долгая и успешная карьера, не так ли? Турнир «Большого шлема» пока отсутствует, но я верю, что получу всё. Я в этом очень твёрдо уверен», — приводит слова Зверева The Tennis Gazette.

Александр Зверев трижды выходил в финал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — на US Open в 2020 году, Открытом чемпионате Франции — 2024 и Australian Open — 2025. В этом сезоне немец стал чемпионом грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).

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