«В тот момент не думал о многом». Норман вспомнил, как начинал работать с Вавринкой

Шведский теннисист и тренер Магнус Норман рассказал, как он начал работать с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Мы начали работать вместе в апреле 2013 года, через пару месяцев после Открытого чемпионата Австралии, где Стэн встретился с Джоковичем в 1/8 финала, а Новак выиграл со счётом 13:11 в пятом сете. Более того, я уже вёл переговоры с его агентом во время того турнира, поэтому отчётливо помню, как смотрел тот матч дома. Чуть позже мы встретились и начали работать вместе. Хотя в тот день он не смог выиграть, уверяю вас, это был один из лучших теннисных матчей, которые я когда-либо видел. В тот момент не думал о многом, просто размышлял о том, принимать ли мне это предложение начать работать со Стэном или нет. Уже тогда я знал, что он потрясающий игрок и что он станет намного лучше, чем был. Я несколько лет тренировал Робина Сёдерлинга, и мы часто играли против Стэна, поэтому прекрасно знал, какими инструментами и достоинствами он обладает», — приводит слова Нормана Punto de Break.

Норман является тренером Вавринки с 2013 года. Они расстались в сентябре 2020 года, но возобновили сотрудничество в 2022-м.