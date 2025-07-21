Магнус Норман рассказал, чем его удивил Стэн Вавринка ещё до того, как выиграл ТБШ

Шведский теннисист и тренер Магнус Норман рассказал об одном из самых больших удивлений насчёт трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки.

«Должен признать, что одно из самых больших моих удивлений насчёт Стэна, ещё до того, как он выиграл свой первый финал турнира «Большого шлема», — это уверенность, которую он показывал в своей игре. Мне самому было очень сложно справиться с моим первым финалом «Большого шлема», всё то давление, что было вокруг, оказалось чрезмерным, поэтому я не хотел нагнетать обстановку в последний час перед финалом с Надалем. Более того, я даже не был рядом с ним в этот момент. Горжусь тем, как он смог гораздо лучше, чем я, справиться с этим давлением, а затем стать выдающимся чемпионом на многие годы. Это невероятно — видеть его количество побед на крупных турнирах, ведь немногие игроки могут сказать, что побеждали лучших в самых важных матчах», — приводит слова Нормана Punto de Break.