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«Не его конёк». Томми Хаас — о поражении Александра Зверева в первом круге Уимблдона

«Не его конёк». Томми Хаас — о поражении Александра Зверева в первом круге Уимблдона
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Бывшая вторая ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас объяснил раннее поражение третьей ракетки мира Александра Зверева на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
Артур Риндеркнеш
72
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 8 6 6 5 6
6 3 		7 10 3 7 7 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Думаю, это был первый раз за долгое время, когда он проиграл относительно рано на турнире «Большого шлема». Уимблдон в любом случае не его конёк. Возможно, это изменится. Поражение пошло ему даже на пользу, так что теперь у него есть время подумать и попробовать новый старт на пути к хардовой части сезона, где он играет в свой лучший теннис. Возможно, на Открытом чемпионате США он будет ещё более голоден до побед. Он по-прежнему третий номер в мире. Сейчас есть ещё два-три игрока, которые являются абсолютными фаворитами на всех крупных турнирах. Янника Синнера, Карлоса Алькараса и даже Новака Джоковича не стоит списывать со счетов. Но, учитывая всё, что у него есть, Александра очень и очень трудно победить — если он играет в свой обычный теннис, а он делает это уже много лет», — приводит слова Хааса Eurosport.de.

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