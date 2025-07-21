«Не его конёк». Томми Хаас — о поражении Александра Зверева в первом круге Уимблдона

Бывшая вторая ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас объяснил раннее поражение третьей ракетки мира Александра Зверева на Уимблдоне-2025.

«Думаю, это был первый раз за долгое время, когда он проиграл относительно рано на турнире «Большого шлема». Уимблдон в любом случае не его конёк. Возможно, это изменится. Поражение пошло ему даже на пользу, так что теперь у него есть время подумать и попробовать новый старт на пути к хардовой части сезона, где он играет в свой лучший теннис. Возможно, на Открытом чемпионате США он будет ещё более голоден до побед. Он по-прежнему третий номер в мире. Сейчас есть ещё два-три игрока, которые являются абсолютными фаворитами на всех крупных турнирах. Янника Синнера, Карлоса Алькараса и даже Новака Джоковича не стоит списывать со счетов. Но, учитывая всё, что у него есть, Александра очень и очень трудно победить — если он играет в свой обычный теннис, а он делает это уже много лет», — приводит слова Хааса Eurosport.de.