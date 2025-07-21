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Оже-Альяссим и Андрееску выиграли Кубок Хопмана — 2025, победив Коболли и Бронцетти

Оже-Альяссим и Андрееску выиграли Кубок Хопмана — 2025, победив Коболли и Бронцетти
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Канадские теннисисты Феликс Оже-Альяссим и Бьянка Андрееску одержали победу на выставочном турнире «Кубок Хопмана» — 2025, который проходил в итальянском Бари. В финальном матче смешанного парного разряда они обыграли команду Италии Флавио Коболли/Лючия Бронцетти со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время канадцы выполнили четыре подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету итальянцев два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

В одиночных матчах Андрееску обыграла Бронцетти (6:2, 6:3), а Коболли победил Оже-Альяссима (6:7 (7:9), 7:5, 1:0 [10:8]).

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