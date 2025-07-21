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«Должна быть гармония». Томми Хаас — о сотрудничестве Александра Зверева и Тони Надаля

«Должна быть гармония». Томми Хаас — о сотрудничестве Александра Зверева и Тони Надаля
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Бывшая вторая ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас высказался о сотрудничестве третьей ракетки мира Александра Зверева и известного испанского тренера Тони Надаля.

«Я испытываю большое уважение к Тони Надалю. Думаю, что любой тренер или наставник, который имел такого игрока, как Рафаэль Надаль, конечно, праздновал бы много успехов. Тем не менее считаю, что его общее отношение на корте и вне его очень, очень хорошее. У меня была возможность много общаться с Тони. Между игроком и тренером должна быть гармония — не только на корте, но и за его пределами. Только Саша может это решить. Но, похоже, он думает об этом и хочет изучить другие пути, чтобы осуществить мечту каждого игрока — выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Хааса Eurosport.de.

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