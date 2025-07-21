Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Александрова и Самсонова обошли Шнайдер

Российская теннисистка Мирра Андреева осталась на пятой строчке нового опубликованного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для россиянки это лучший показатель в карьере.
На минувшей неделе россиянка не принимала участия в соревнованиях и отдыхала после Уимблдона-2025, где дошла до 1/4 финала. Возглавляет рейтинг Арина Соболенко из Беларуси.
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 420 очков.
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669.
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6813.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 6423.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5163.
6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553.
7 (7). Аманда Анисимова (США) — 4470.
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4374.
9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3576.
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3454.
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15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2666.
16 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2576.
17 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2526.
30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1509.
39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308.
42 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1251.
48 (47). Анна Калинская (Россия) — 1172.
60 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 988.
66 (69). Камилла Рахимова (Россия) — 941.
79 (79). Анна Блинкова (Россия) — 853.
85 (82). Анастасия Захарова (Россия) — 822.