Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Александрова и Самсонова обошли Шнайдер

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Российская теннисистка Мирра Андреева осталась на пятой строчке нового опубликованного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для россиянки это лучший показатель в карьере.

На минувшей неделе россиянка не принимала участия в соревнованиях и отдыхала после Уимблдона-2025, где дошла до 1/4 финала. Возглавляет рейтинг Арина Соболенко из Беларуси.

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 420 очков.

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669.

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6813.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 6423.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5163.

6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553.

7 (7). Аманда Анисимова (США) — 4470.

8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4374.

9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3576.

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3454.

……….

15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2666.

16 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2576.

17 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2526.

30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1509.

39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308.

42 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1251.

48 (47). Анна Калинская (Россия) — 1172.

60 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 988.

66 (69). Камилла Рахимова (Россия) — 941.

79 (79). Анна Блинкова (Россия) — 853.

85 (82). Анастасия Захарова (Россия) — 822.