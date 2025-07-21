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Рублёв и Медведев сохранили позиции в обновлённом рейтинге ATP. Хачанов поднялся выше

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Лидером по-прежнему остаётся итальянец Янник Синнер. На второй строчке испанец Карлос Алькарас, на третьей — немец Александр Зверев.

Первой ракеткой России остался Андрей Рублёв (10-е место), Даниил Медведев сохранил 14-ю строчку. Карен Хачанов поднялся на одну позицию — с 17-й на 16-ю.

Рейтинг АТР от 21 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12 030.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6030.

4 (5). Тейлор Фриц (США) — 5035.

5 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130.

7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3350.

8 (9). Бен Шелтон (США) — 3330.

9 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3250.

10 (10). Андрей Рублёрунев (Россия) — 3160…

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2630…

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2590…

80 (78). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.

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