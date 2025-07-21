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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 21 июля

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 21 июля
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Сегодня, 21 июля, в столице США Вашингтоне стартует хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 21 июля (время — московское):

  • 18:00. Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Мбоко (Канада).
  • 19:30. Лейла Фернандес (Канада) — Майя Джойнт (Австралия).
  • 1:00. Мария Саккари (Греция) — Кэти Бултер (Великобритания).
  • 1:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Магдалена Френх (Польша).
  • 1:30. Магда Линетт (Польша) — Даниэль Коллинз (США).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.

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