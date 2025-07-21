Экс четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия вышла замуж

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия вышла замуж за своего возлюбленного Борху Дюрана.

На свадьбе присутствовали несколько коллег Гарсии по сборной Франции — Ализе Корне, Диан Парри и Клара Бюрель. Корне опубликовала фотографию с молодожёнами на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Корне

За карьеру Каролин Гарсия завоевала 11 титулов в одиночном разряде, включая Итоговый турнир и три «тысячника». В парном разряде выиграла два турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос».

В мае 2025 года Гарсия объявила о завершении профессиональной карьеры по итогам сезона-2025. Француженка вместе с мужем ведёт подкаст Tennis Insider Club.