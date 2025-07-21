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Экс четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия вышла замуж

Экс четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия вышла замуж
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Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия вышла замуж за своего возлюбленного Борху Дюрана.

На свадьбе присутствовали несколько коллег Гарсии по сборной Франции — Ализе Корне, Диан Парри и Клара Бюрель. Корне опубликовала фотографию с молодожёнами на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Корне

За карьеру Каролин Гарсия завоевала 11 титулов в одиночном разряде, включая Итоговый турнир и три «тысячника». В парном разряде выиграла два турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос».

В мае 2025 года Гарсия объявила о завершении профессиональной карьеры по итогам сезона-2025. Француженка вместе с мужем ведёт подкаст Tennis Insider Club.

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