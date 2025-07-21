43-летняя Серена Уильямс провела теннисную тренировку на корте

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс в социальной сети опубликовала видео с теннисного корта.

43-летняя американка провела тренировку, отрабатывая удары с форхенда и бэкхенда.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.