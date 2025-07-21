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Новак Джокович может сыграть в образе total black на US Open — 2025

Новак Джокович может сыграть в образе total black на US Open — 2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович может сыграть на Открытом чемпионате США 2025 года в полностью чёрном образе.

Компания ASICS, которая является партнёром Джоковича, представила аутфит, в котором все элементы формы выполнены в чёрном цвете с золотыми вставками. 38-летний теннисист принял участие в фотосессии, примерив на себе новый комплект.

Фото: Пресс-служба ASICS

Фото: Пресс-служба ASICS

В сезоне-2025 Джокович трижды доходил до полуфиналов на турнирах серии «Большого шлема», проиграв на этой стадии «Ролан Гаррос» и Уимблдона первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, а на Australian Open уступив Александру Звереву.

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