Даниил Медведев провёл тренировку перед началом турнира ATP-500 в Вашингтоне

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потренировался перед стартом хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне.

Медведев посеян на турнире в Вашингтоне под восьмым номером, во втором круге россиянин сыграет с победителем пары Райлли Опелка (США) — Мёрфи Кассон (США, Q). В 2024 году Даниил не принимал участия в турнире.

На турнир также заявился Андрей Рублёв, который аналогично Медведеву возьмёт старт со второго круга. 10-й номер рейтинга встретится с победителем матча Лёнер Тьен (США) — Эмилио Нава (США).

Действующим победителем соревнований является американец Себастьян Корда.