Новак Джокович проводит 900-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит юбилейную 900-ю неделю в топ-10 мирового рейтинга ATP. Сейчас Джокович является шестой ракеткой мира.

До Джоковича 900 недель в десятке рейтинга покорялись только двум теннисистам. Ими были швейцарец Роджер Федерер (968 недель) и испанец Рафаэль Надаль (912).

428 из 900 недель Джокович провёл на первой строчке рейтинга. Это рекорд мужского тенниса. Второй результат по пребыванию на лидерской позиции принадлежит Федереру (310 недель).

В нынешнем сезоне Новак Джокович выиграл один титул — на турнире в Женеве (Швейцария). Он выходил в финал «Мастерса» в Майами (США).