Карлос Алькарас танцует на дискотеке в Испании вместе с экс-футболистом «Реала»

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проводит отпуск в Испании, теннисист был замечен на одной из дискотек.

Как видно на видеоролике, вместе с Алькарасом отдыхает 28-летний экс-футболист мадридского «Реала» и «Тоттенхэма» Серхио Регилон.

Ранее испанское издание Marca сообщило, что Алькарас снялся с турнира категории ATP-1000 в Торонто (Канада), который пройдёт с 26 июля по 7 августа. Причиной стало то, что теннисист хочет отдохнуть и подготовиться к US Open.

В сезоне-2025 22-летний Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» и дошёл до финала Уимблдона, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.