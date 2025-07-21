Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас танцует на дискотеке в Испании вместе с экс-футболистом «Реала»

Карлос Алькарас танцует на дискотеке в Испании вместе с экс-футболистом «Реала»
Комментарии

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проводит отпуск в Испании, теннисист был замечен на одной из дискотек.

Как видно на видеоролике, вместе с Алькарасом отдыхает 28-летний экс-футболист мадридского «Реала» и «Тоттенхэма» Серхио Регилон.

Ранее испанское издание Marca сообщило, что Алькарас снялся с турнира категории ATP-1000 в Торонто (Канада), который пройдёт с 26 июля по 7 августа. Причиной стало то, что теннисист хочет отдохнуть и подготовиться к US Open.

В сезоне-2025 22-летний Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» и дошёл до финала Уимблдона, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

Материалы по теме
4 действующих теннисиста, которым не хватает победы на ТБШ до карьерного «Шлема»
Истории
4 действующих теннисиста, которым не хватает победы на ТБШ до карьерного «Шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android