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Турнир ATP-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 21 июля

Сегодня, 21 июля, стартует хардовый турнир категории ATP-500 в Вашингтоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-500 в Вашингтоне. Первый круг. Расписание 21-22 июля (время — мск):

18:00. Маттео Арнальди (Италия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

18:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия).

18:00. Итан Куинн (США, WC) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

19:30. Даниэль Эванс (Великобритания, WC) — Зизу Бергс (Бельгия).

19:30. Маккензи Макдональд (США, WC) — Колтон Смит (США, Q).

19:30. Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — Александр Мюллер (Франция).

21:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Билли Харрис (Великобритания, Q).

22:00. Райлли Опелка (США) — Мёрфи Кассон (США, Q).

22:30. Лёнер Тьен (США) — Эмилио Нава (США, WC).

00:00. Йосихито Нисиока (Япония) — Дженсон Бруксби (США, SR).

1:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александар Вукич (Австралия, LD).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — американец Себастьян Корда.