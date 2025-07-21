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Хольгер Руне впервые прокомментировал работу с Андре Агасси

Хольгер Руне впервые прокомментировал работу с Андре Агасси
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о сотрудничестве с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» американцем Андре Агасси на турнире в Вашингтоне (США).

«Я связался с ним несколько месяцев назад. Прежде всего он удивительный человек, и он очень мудрый. Он уникально видит игру, по-новому для меня. Я подумал, что сейчас самое время обратиться к Агасси, потому что моя база вернулась и я снова играю хорошо.

Когда часто меняешь тренеров, играешь хуже, потому что не следуешь единому мнению или единой структуре. Я подумал, что сейчас самое время получить дополнительную информацию… Магии не было, но, очевидно, он сказал несколько очень мудрых слов, которые я могу использовать», — приводит слова Руне Tennis.com.

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