Бублик с маленьким сыном трогательно отпраздновал победу на турнире в Гштааде
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Казахстанский теннисист Александр Бублик трогательно отпраздновал победу на турнире категории ATP-250 в Гштааде.
Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:40 МСК
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Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
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34
Александр Бублик
А. Бублик
Вчера, 20 июля, Бублик обыграл в финале соревнований аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:4, 4:6, 6:3 и выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. После победы Бублик взял своего сына Василия на руки и поцеловал его, а также потом поблагодарил свою супругу и членов команды.
Фото: Кадры трансляции
Бублик впервые в карьере стал чемпионом турнира на грунтовом покрытии, теперь в его активе есть титулы на всех трёх покрытиях. По итогам грунтового турнира в Гштааде Александр вернётся в топ-30 мирового рейтинга.
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