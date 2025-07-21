Бублик с маленьким сыном трогательно отпраздновал победу на турнире в Гштааде

Казахстанский теннисист Александр Бублик трогательно отпраздновал победу на турнире категории ATP-250 в Гштааде.

Вчера, 20 июля, Бублик обыграл в финале соревнований аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:4, 4:6, 6:3 и выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. После победы Бублик взял своего сына Василия на руки и поцеловал его, а также потом поблагодарил свою супругу и членов команды.

Фото: Кадры трансляции

Бублик впервые в карьере стал чемпионом турнира на грунтовом покрытии, теперь в его активе есть титулы на всех трёх покрытиях. По итогам грунтового турнира в Гштааде Александр вернётся в топ-30 мирового рейтинга.