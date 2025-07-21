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Хольгер Руне: я не очень далеко от Синнера и Алькараса

Хольгер Руне: я не очень далеко от Синнера и Алькараса
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне считает, что по уровню игры не сильно уступает двум лидерам мирового тенниса — итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу.

«Думаю, для кого-то разрыв очень велик, но для других он не так уж и далёк. Я бы включил себя в список тех, кто не очень далеко. Вижу, что мой лучший уровень тенниса действительно очень высок, так что мне просто нужно поднять планку и быть более стабильным, чтобы выигрывать больше матчей. Мне нужно перестать думать, что для победы над ними мне постоянно нужно показывать зрелищный теннис», — приводит слова Руне Tennis.com.

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