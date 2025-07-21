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Анна Калинская опубликовала фото из Вашингтона

Анна Калинская опубликовала фото из Вашингтона
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась фотографией из столицы США Вашингтона на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Калинской

В ближайшие дни Анна Калинская возьмёт старт на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. Калинская сыграет с одной из победительниц квалификации, а затем может встретиться с сильнейшей матча Даниэль Коллинз (США) — Магда Линетт (Польша).

Лучшим результатом Анны Калинской в нынешнем сезоне является выход в полуфинал на соревнованиях WTA-250 в Сингапуре. В парном разряде Калинская выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде (Испания) в дуэте с румынкой Сораной Кырстей.

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