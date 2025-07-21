Руне: моей целью всегда было стать первой ракеткой мира. Верю, что смогу это сделать

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне заявил о своём стремлении стать лучшим игроком мира.

«Моей целью всегда было быть первой ракеткой мира. Я верю, что смогу это сделать. Я также считаю, что мне нужно кое-что сделать по-другому. Это одна из причин, по которой я обратился к Андре, чтобы услышать его мнение.

Конечно, осознание того, что я уже показывал уровень, с которым могу победить Карлоса, Янника и Новака, прибавляет мне уверенности. Это, конечно, укрепляет мою веру в себя. С другой стороны, есть разница между просто победой над ними и выходом в финалы каждую неделю. Это одна из моих целей сейчас», — приводит слова Руне Tennis.com.