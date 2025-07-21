Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иванишевич — о Джоковиче на Уимблдоне: когда не готов на 100% с Синнером, шансы невелики

Иванишевич — о Джоковиче на Уимблдоне: когда не готов на 100% с Синнером, шансы невелики
Комментарии

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич высказался о выступлении 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2025 с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Синнер обыграл Джоковича со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Когда ты не готов на все 100% против Синнера, и даже когда готов, твои шансы невелики. Я думал, что Новак сможет это сделать, но, к сожалению, он не был полностью готов. Джокович — величайший теннисист всех времён, но то, что делают эти двое, — это другой уровень тенниса», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.

Материалы по теме
Иванишевич раскрыл, как Циципас отреагировал на острую критику в свою сторону
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android