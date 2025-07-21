Иванишевич — о Джоковиче на Уимблдоне: когда не готов на 100% с Синнером, шансы невелики

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич высказался о выступлении 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2025 с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Синнер обыграл Джоковича со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

«Когда ты не готов на все 100% против Синнера, и даже когда готов, твои шансы невелики. Я думал, что Новак сможет это сделать, но, к сожалению, он не был полностью готов. Джокович — величайший теннисист всех времён, но то, что делают эти двое, — это другой уровень тенниса», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.