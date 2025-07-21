Иванишевич: сейчас Синнер играет немного лучше Алькараса. Они на 5 шагов впереди остальных

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич оценил мужской финал Уимблдона-2025 между итальянским теннисистом Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Синнер победил со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые выиграл Уимблдон. Итальянец стал четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема».

«Финал был в одну калитку. Янник был лучше, и, на мой взгляд, сейчас он играет немного лучше Алькараса, и они оба на пять шагов впереди всех остальных. Единственный, кто, возможно, может с ними побороться, — это Новак, но у остальных шансов нет», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.