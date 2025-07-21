Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иванишевич: сейчас Синнер играет немного лучше Алькараса. Они на 5 шагов впереди остальных

Иванишевич: сейчас Синнер играет немного лучше Алькараса. Они на 5 шагов впереди остальных
Комментарии

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич оценил мужской финал Уимблдона-2025 между итальянским теннисистом Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Синнер победил со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые выиграл Уимблдон. Итальянец стал четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Финал был в одну калитку. Янник был лучше, и, на мой взгляд, сейчас он играет немного лучше Алькараса, и они оба на пять шагов впереди всех остальных. Единственный, кто, возможно, может с ними побороться, — это Новак, но у остальных шансов нет», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.

Материалы по теме
Иванишевич — о Джоковиче на Уимблдоне: когда не готов на 100% с Синнером, шансы невелики
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android