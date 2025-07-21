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Циципас: хотите уничтожить мужчину? Посмейтесь над его целью

Циципас: хотите уничтожить мужчину? Посмейтесь над его целью
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как можно уничтожить мужчину.

«Хотите уничтожить мужчину? Посмейтесь над его целью. Поставьте под вопрос его миссию», – написал Циципас на личной странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Циципас выиграл один титул на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» в 2025 году лучшим результатам грека является выход во второй круг «Ролан Гаррос». На Australian Open и Уимблдоне Стефанос потерпел поражение в первом круге.

В июле в СМИ появилась информация о расставании Циципаса с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

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