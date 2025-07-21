Беккер: такому чемпиону, как Джокович, обидно осознавать, что его время подошло к концу

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о возможных перспективах 24-кратного чемпиона мэйджоров, шестой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Нельзя забывать, что Новак в 38 лет вышел в полуфиналы всех турниров «Большого шлема» в 2025 году, поэтому он заслуживает только аплодисментов. Интересно, достаточно ли ему этого или он хочет чего-то большего?

Синнер и Алькарас сейчас сильнее его. Такому чемпиону, как Джокович, может быть обидно осознавать, что его время, возможно, подошло к концу», — приводит слова Беккера Tennis World USA.