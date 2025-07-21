Даниил Медведев рассказал, как обычно проводит свободное время вне тренировок и турниров

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он обычно проводит свободное время вне теннисных турниров и тренировок.

«Когда я вне корта — ничего особенного. У теннисистов не так много свободного времени. Поэтому, когда я дома, я провожу время с семьёй. Обожаю гоночные игры на PlayStation, но времени на них почти нет. Когда возвращаюсь домой после турниров, времени уже не остаётся. Иногда после соревнований я начинаю заниматься чем-то вроде картинга. Если нет — играю в компьютерные игры на телефоне, смотрю фильмы и сериалы», – сказал Медведев на видео, размещённом в аккаунте Tennis TV в одной из социальных сетей.

Медведев принимает участие в розыгрыше турнира АТР-500, в Вашингтоне (США), который проходит с 21 по 27 июля. Он стартует на турнире с матча второго круга.