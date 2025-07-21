Кирьос — об игре в паре с Монфисом на турнире в Вашингтоне: честно говоря, очень нервничаю

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от игры в паре с французом Гаэлем Монфисом на турнире АТР-500 в Вашингтоне (США). Ранее Кирьос снялся с матчей одиночного разряда турнира.

– Играть на соревнованиях — это в моей природе, я по-настоящему скучал по этому. И вернуться сюда, да ещё и сыграть с моим хорошим другом Гаэлем — это круто. Забавно, но мы с ним ни разу не играли парный матч вместе, что довольно странно. Это будет весело… Да, это действительно странно. Честно говоря, я очень нервничаю перед этим — не знаю, как у нас будет с концентрацией, но посмотрим.

– Из-за чего ты нервничаешь?

– Мы вдвоём — как дети. Всегда такими были. Когда мы вместе, постоянно играем в видеоигры. Он один из самых близких людей для меня на протяжении всей карьеры. Так что, думаю, это будет весело, – сказал Кирьос на видео, размещенном в аккаунте Tennis TV в одной из социальных сетей.