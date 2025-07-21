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Кудерметова — о тренировке с казанцами: мужчины достойны аплодисментов, такие гибкие

Кудерметова — о тренировке с казанцами: мужчины достойны аплодисментов, такие гибкие
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Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от публичной тренировки на свежем воздухе в Казани.

«Только позитивные эмоции, удивлена была встретить на тренировке не только детей, но и взрослых парней, девушек. Было очень весело, душевная атмосфера. Надеюсь, что все упражнения, которые я показала, пригодятся в жизни и люди будут больше заниматься спортом, следить за своим здоровьем.

Все поздравляли меня, желали удачи, спрашивала, кто занимался теннисом, кто другим видом спорта, старалась поговорить с каждым. Получила массу положительных эмоций и удовольствия. Удивлена физической подготовкой тех, кто пришёл, мужчины достойны отдельных аплодисментов – все такие гибкие, спортивные. Браво!» – передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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