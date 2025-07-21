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Вероника Кудерметова рассказала о своих тренировках по ходу сезона

Вероника Кудерметова рассказала о своих тренировках по ходу сезона
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Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, какую роль в её тренировочном процессе играет общая физическая подготовка.

«Сейчас с возрастом ОФП сдвигается на второй план, а вот в начале карьеры, разумеется, я очень много времени уделяла физической подготовке. Организм рос, менялся, нужно было набирать физическую массу, развивать координацию. ОФП – неотъемлемая часть работы для каждого вида спорта. Но сейчас по ходу сезона стараюсь давать организму отдых, нет возможности усиленно работать, уделять внимание ОФП, больше специализированные теннисные тренировки.

Но в любом случае про ОФП не забываю, теннис развивает гибкость, у нас растяжка. Это отличный вид спорта, которым стоит заниматься, даже если нет расчёта идти в большой спорт», – передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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