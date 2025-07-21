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Кудерметова — об экстрим-парке «Урам»: восхищаюсь городом и своей республикой

Кудерметова — об экстрим-парке «Урам»: восхищаюсь городом и своей республикой
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Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после проведения открытой тренировки в парке «Урам» в Казани.

«Даже грустно, что никогда не была раньше на площадке «Урам», столько эмоций, большой восторг. Восхищаюсь городом и своей республикой, которая смогла реализовать такой проект, такие возможности для мальчишек и девчонок для занятий спортом. Уникальный проект – как для любителей спорта, так и для профессионалов.

Здорово, что у меня появилась возможность провести тренировку для простых горожан, как для маленьких спортсменов, так и для тех, кто даже не занимается профессионально спортом, это в любом случае будет полезно. Я как человек, который всю жизнь провёл в спорте, могу показать такие упражнения, которые помогут и восстанавливаться, и в обычной жизни, следить за своим телом и избегать каких-либо болевых ощущений», – передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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