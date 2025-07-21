Рублёв начал сотрудничество с премиальным брендом очков. Они выпустили коллаборацию

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв начал сотрудничество с премиальным брендом Ra Optics, который специализируется на производстве очков для защиты зрения от вредного синего цвета, улучшения самочувствия и повышения работоспособности.

В рамках сотрудничества Ra Optics и Рублёв представили ограниченную серию очков. Она состоит из двух позиций: первая предназначена для дня, а вторая – для вечернего использования.

Фото: ra optics

Фото: Ra Optics

«Линзы для дневного света снимают напряжение с глаз, избавляют от головных болей и усталости, приводят мысли в порядок, поднимают настроение и повышают продуктивность. Линзы для вечернего использования способствуют естественному расслаблению: вы легко засыпаете, спите крепко и просыпаетесь отдохнувшими», — говорится на сайте бренда.

Стоимость очков Рублёва и Ra Optics – от $ 304.

Пресс-служба Ra Optics отмечает, что часть выручки от продажи каждой пары будет передана в фонд Рублёва в поддержку его миссии по финансированию важнейших медицинских услуг детям, страдающим от серьёзных заболеваний.